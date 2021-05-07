"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США

Фото: Предоставлено Екатериной Шеремет

Екатерина Шеремет из Киева два года назад переехала в Сан-Диего в США. Девушка неожиданно выиграла Грин карту, хотя не планировала ехать в Америку. Об этом она рассказывает в интервью Gazeta.ua

"За компанию с друзьями заполнила анкету. До этого никогда не интересовалась Соединенными Штатами. Я не имела навязчивой мысли о переезде. Через год оказалось, что я ее выиграла. Сначала даже как-то на это не обратила внимание, а вот парень, с которым я встречалась, теперь уже мой муж, наоборот мечтал жить в США", - вспоминает Катя.

Еще в Украине начала искать жилье и работу через социальные сети. Сначала жили в городе Сан-Диего в комнате. А по поводу работы написала женщина, которая проводила конкурс красоты и предложила стать участницей.

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"Для меня это было очень неожиданно. В Украине хотела попробовать себя в моделинге, но всегда комплексовала из-за низкого роста и "что скажут люди". На самом деле и в этом случае писала организаторам конкурса, в надежде, что им нужны помощники, а она меня уговорила стать участницей. И так случилось, что сразу после переезда я пошла на репетиции, а потом заняла в том конкурсе второе место", - говорит Екатерина.

Украинка говорит, что после конкурса получили немало подарков, а главное связей, которые позже очень пригодились для адаптации. Например, познакомилась с владельцами танцевальной студии, где Кате предложили проводить собственные занятия по стрейчингу и давать уроки танцев.

"Готовилась к переезду и на языковых курсах. Но три месяца интенсивного изучения английского дали не лучший результат. К тому же наш штат расположен на границе с Мексикой и популярен здесь испанский. Поэтому сначала ничего не понимала", - добавляет украинка.

Украинка Ольга шесть лет назад переехала в Андорру. Вместе с мужем основали фирму по легализации мигрантов. Помогают открывать здесь свой бизнес. Налог на прибыль в стране 10% и 0% при выводе дивидендов.