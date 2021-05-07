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пятница, 07 мая 2021 21:20

"Эмиграция началась с конкурса красоты" - украинка поразила историей переезда в США
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Сразу после переезда Екатерина пошла на конкурс красоты, на котором заняла второе место
Фото: Предоставлено Екатериной Шеремет
Конкурс помог украинке найти много знакомых. Так она стала тренером в одной из студий и моделью
Сразу после переезда Екатерина пошла на конкурс красоты, на котором заняла второе место
Сразу после переезда Екатерина пошла на конкурс красоты, на котором заняла второе место
Конкурс помог украинке найти много знакомых. Так она стала тренером в одной из студий и моделью

Екатерина Шеремет из Киева два года назад переехала в Сан-Диего в США. Девушка неожиданно выиграла Грин карту, хотя не планировала ехать в Америку. Об этом она рассказывает в интервью Gazeta.ua

"За компанию с друзьями заполнила анкету. До этого никогда не интересовалась Соединенными Штатами. Я не имела навязчивой мысли о переезде. Через год оказалось, что я ее выиграла. Сначала даже как-то на это не обратила внимание, а вот парень, с которым я встречалась, теперь уже мой муж, наоборот мечтал жить в США", - вспоминает Катя.

Еще в Украине начала искать жилье и работу через социальные сети. Сначала жили в городе Сан-Диего в комнате. А по поводу работы написала женщина, которая проводила конкурс красоты и предложила стать участницей.

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"Для меня это было очень неожиданно. В Украине хотела попробовать себя в моделинге, но всегда комплексовала из-за низкого роста и "что скажут люди". На самом деле и в этом случае писала организаторам конкурса, в надежде, что им нужны помощники, а она меня уговорила стать участницей. И так случилось, что сразу после переезда я пошла на репетиции, а потом заняла в том конкурсе второе место", - говорит Екатерина.

Украинка говорит, что после конкурса получили немало подарков, а главное связей, которые позже очень пригодились для адаптации. Например, познакомилась с владельцами танцевальной студии, где Кате предложили проводить собственные занятия по стрейчингу и давать уроки танцев.

"Готовилась к переезду и на языковых курсах. Но три месяца интенсивного изучения английского дали не лучший результат. К тому же наш штат расположен на границе с Мексикой и популярен здесь испанский. Поэтому сначала ничего не понимала", - добавляет украинка.

Украинка Ольга шесть лет назад переехала в Андорру. Вместе с мужем основали фирму по легализации мигрантов. Помогают открывать здесь свой бизнес. Налог на прибыль в стране 10% и 0% при выводе дивидендов.

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Дата
07
мая

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