Элтон Джон назвал Путина лукавым

Серу Елтону не понравилась цензура его фильма в России

Британский певец и композитор Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии после его слов о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом артист написал в своем Instagram.

Так, Путин в одном из своих интервью заявил, что на Западе россиян считают гомофобами, хотя в России "ничего не имеют против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией".

Джон написал, что категорически не согласен с мнением российского президента после цензуры в России фильма "Рокетмен".

"Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите о том, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у вас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм "Рокетмен", удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие", - написал британский певец.

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Кроме того, артист подчеркнул, что очень уважает государства, которые признают право человека любить того, кого он хочет.