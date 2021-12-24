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пятница, 24 декабря 2021 00:33

Елка "за 5 млн грн" нашлась на Центральном железнодорожном вокзале

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На киевском Центральном железнодорожном вокзале начали устанавливать новогоднюю елку, по которой правоохранители начали расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть зрада отменяется. Поэтому можете быть спокойными, ее как раз сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - сообщили в компании.

Автор: Укрзализныця
 

Елка на Центральном вокзале засияет 24 декабря - накануне Рождества. В компании утверждают, что она стоит не 5 миллионов гривен, как говорили правоохранители, а 600 тысяч гривен.

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Укрзализныця также пригласила 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18.00 посетить концерты музыкальных коллективов на Центральном вокзале.

23 декабря Киевская городская прокуратура сообщила, что начала расследование хищения 5 миллионов гривен, выделенных на установку новогодней елки в фойе Центрального железнодорожного вокзала.

Основанием для возбуждения производства стало то, что 22 декабря правоохранители – следователи Соломенского отделения полиции при оперативном сопровождении департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины – установили "отсутствие новогодней елки".

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