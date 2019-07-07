еленский назвал бригаду морской пехоты своей фамилией

USIonline ВМС Президент Украины назвал бригаду морской пехоты в честь Зеленского

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Одессе участвует в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинско-американских командно-штабных ученый "Си Бриз-2019".

Президент Украины присвоил имя 35-й бригаде морской пехоты. Он назвал ее в честь контр-адмирала Михаила Зеленского и наградил несколько моряков, пишет Страна.

Также Владимир Зеленский заявил, что новый губернатор будет назначен в одесскую область через неделю. На данный момент президент Украины успел посетить два НАТОвский корабля, Которые прибыли на учения Sea Breeze - британский эсминец "Дункан" ВМС Великобритании и фрегат ВМС Канады "Торонто". В это время над портом Одессы летали вертолеты - как украинские, так и натовские. Был также сброшен парашютный десант.

Глава Украины Владимир Зеленский также планирует пообщаться с канадской и британской военнослужащими, а также посетить украинский фрегат "Гетман Сагайдачный". Президент ознакомится с ходом и результатами ученый "Си Бриз-2019", а также пообщается с Командующий шести оперативного флота США, вице-адмиралом Лизой Франчетти.

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В Одессе 1 июля стартовала международные военные учения "Си Бриз - 2019" (Sea Breeze -2019). Организатором ученый выступают США. В них будут участвовать около 30 кораблей, 24 самолета и более трех тысяч военных из разных стран мира.