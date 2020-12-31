Автор: Facebook/Олена Зеленська Елена Зеленская поздравила с праздником

Первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом.

Поздравления она опубликовала в Facebook.

"Пусть каждое желание, загаданное в новогоднюю ночь сбудется! С наступающим Новым годом!" - написала Зеленская.

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Первая леди выбрала для поздравления фото в брючном костюме изумрудного цвета и шелковой блузке. Собрала волосы на нанесла незаметный макияж. Позировала у украшенной елки.

"Слуга народа" опубликовала поздравления с новогодними и рождественскими праздниками председателя партии, нардепа Александра Корниенко. "В этом году переживали за украинских воинов, на Донбассе продолжают бороться за нашу независимость. Впервые в истории этой войны благодаря дипломатическим усилиям президента и его команды установилось самое длительное перемирие", - сказал он.