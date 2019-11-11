Елена Зеленская появилась на обложке глянцевого журнала

Декабрьский номер украинского издания Voguе украсит Елена Зеленская. Для глянца первую леди страны сфотографировал голландский фотограф Пол Беллаарт.

Всего в последнем выпуске 2019 выйдет 3 обложки с Зеленской. Женщина появится в одежде украинских дизайнеров, так и в нарядах западных брендов.

Фотосессия воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новые обязанности и возможности, а также о моде как инструмент культурной дипломатии.

"Мы сделали 3 обложки с главной героиней номера, чтобы показать разные грани его личности. Первый вариант - это сдержанный официальный портрет. Второй - Елена вместе с семьей. На третий, digital-обложке, видим просто женщину - красивую и очаровательную", - говорит главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Декабрьский номер поступит в продажу 18 ноября.

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Украинский журнал "Фокус" опубликовал ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". В этом году в списке 59 новых имен. Из них в рейтинг попали первая леди Украины Елена Зеленская и реперка alyona alyona (Алена Савраненко). Рейтинг самых влиятельных женщин Украины журнал публикует с 2006 года.