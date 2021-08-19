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четверг, 19 августа 2021 18:46

Елена Деревянко рассказала, где лучше управляют репутацией, в политике или в бизнесе

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Елена Деревянко рассказала, где лучше управляют репутацией, в политике или в бизнесе

Коммерческий сектор и NGO уделяют больше внимания вопросам репутационного менеджмента, чем государственные институты. Для бизнеса репутация — это часть финансового успеха, в то время как государственные деятели неподконтрольны обществу и безнаказанны. Такую точку зрения в интервью MMR высказала Елена Деревянко, вице-президент Украинской PR-Лиги, политический и экономический эксперт, доктор наук и профессор.

"Дело в глобальных трендах: деградации государства как института и партийной демократии, кризисе доверия, снижении интереса граждан к выборам, практически нулевая политическая ответственность народных избранников и отсутствие репутационного контроля над ними со стороны общества. А раз у руля страны стоят люди, слабо разбирающиеся в государственном управлении и неподконтрольные населению, то и настоящим репутационным менеджментом никто не занимается", — рассказала Деревянко.

Как следствие, в коммерческом секторе, негосударственных организациях и в секторе социального предпринимательства вопросам репутации уделяется больше внимания. Как следствие, они располагают более продвинутыми технологиями взаимодействия с обществом и, в конечном итоге, являются главными драйверами и донаторами развития индустрий PR и reputation management. "Бизнес — это о зарабатывании денег, полномочиях и ответственности, а не о бесконтрольном попиливании народного достояния. Поэтому здесь, наоборот, намного больше внимания из года в год уделяют управлению репутацией. Отсюда и собственные медиа разных типов, и репутационный аудит, и многие другие инструменты, какое-то время назад относительно экзотические, а сегодня понятные и широко применяемые", — рассказала Деревянко о современном состоянии репутационного менеджмента в стране.

Она отметила, что захлестнувшая в последние два года мир пандемия серьезно повлияла на инструментарий репутационного менеджмента, в котором коммуникация стала более личностной благодаря более глубокому проникновению соцсетей. Но в то же время новая реальность открыла новые возможности в сфере PR и reputation management. Например, NGO обрели новые технологические возможности для фандрайзинга, а сфера шоу-бизнеса — персонального брендинга в условиях панденомики.

Елена Деревянко - политический эксперт с опытом успешных избирательных компаний (включая выборы мэра Киева в 2006 и 2008 годов), а также как ученый и общественный деятель. Значительная часть ее публичных выступлений, научных трудов и публицистических материалов посвящена вопросам управления репутацией в политике и бизнесе.

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