Электронные паспорта планируют внедрить до конца февраля

Электронные паспорта не заменят обычных. Фото: УНН

Кабмин Украины планирует внедрить электронные паспорта уже к концу февраля.

"ID-карта и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - заявили менеджеры онлайн-сервиса "Действие" в Facebook.

В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычных и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".

Цифровой документ можно будет использовать во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны, на почте, во время медицинского обслуживания, банковских операций, когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность, при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных , библиотечных услуг, при входе в административные здания, в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы, при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.

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С 1 марта начнутся масштабные работы по строительству инфраструктурных и социальных объектов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарчук.