Электронные парковки и "открытый бюджет" - когда Киев станет "умным" городом

Юрий Назаров рассказал когда Киев станет "умным городом". Фото: UBR.

2020-го Киевская государственная городская администрация внедрит систему электронной парковки.

"У нас достаточно проблем с хаотичной парковкой", — сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Отметил, что это только один из проектов, объединенных концепцией Kyiv Smart City, передает UBR.

Из уже реализованных Назаров назвал "Открытый бюджет", "Электронные государственные закупки", "Единую геоинформационную систему". Эти инструменты являются элементами "электронной демократии", считает чиновник.

По его словам, киевляне уже сейчас имеют возможность направлять деньги именно на те проекты, которые им интересны.

Назаров отметил, что столичные власти берут пример с таких технологически продвинутых городов, как Барселона, Амстердам, Таллинн.

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"Мы хотим, что наш город был похож на такие города. И тогда мы сможем сказать, что наш город — "умный", — убежден директор департамента ИКТ КГГА.

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