Электронные больничные можно будет получить дистанционно

Минздрав вернется к упрощенной выписке больничных. Фото: news.dtkt.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине решили вернуться к выписке электронных больничных дистанционно без посещения медицинского работника.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Сейчас из-за большой нагрузки у пациентов не всегда выходит с первого раза связаться со своим семейным врачом.

"Мы сейчас приняли решение и вернемся к упрощенной процедуре выписки электронных больничных, которые будут производиться дистанционно без посещения медицинского работника", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что на пятый день нужно будет либо закрыть больничный, либо прийти на осмотр к врачу, чтобы он разработал дальнейшую тактику лечения.

Глава Минздрава призвал украинцев сохранять спокойствие и не заниматься самолечением.

1 октября 2021 в Украине началась реформа электронных больничных. Что нужно знать о нововведениях – по ссылке.

Весной в Украине планируют запустить электронные рецепты на все лекарства.