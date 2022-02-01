Электронные больничные можно будет получить дистанционно

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине решили вернуться к выписке электронных больничных дистанционно без посещения медицинского работника.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
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Сейчас из-за большой нагрузки у пациентов не всегда выходит с первого раза связаться со своим семейным врачом.
"Мы сейчас приняли решение и вернемся к упрощенной процедуре выписки электронных больничных, которые будут производиться дистанционно без посещения медицинского работника", - отметил Ляшко.
Он уточнил, что на пятый день нужно будет либо закрыть больничный, либо прийти на осмотр к врачу, чтобы он разработал дальнейшую тактику лечения.
Глава Минздрава призвал украинцев сохранять спокойствие и не заниматься самолечением.
1 октября 2021 в Украине началась реформа электронных больничных. Что нужно знать о нововведениях – по ссылке.
Весной в Украине планируют запустить электронные рецепты на все лекарства.
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