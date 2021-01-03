Экзамен с украинского языка должны здавать чиновники

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Сдавать экзамен с украинского языка должны прежде всего государственные служащие и лица, приобретающие гражданства. Такие нововведения нового закона о языке, какой начал действовать. Об особенностях вчера сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24"

Это касается министров, руководителей областных государственных, районных администраций, руководителей госпредприятий и тому подобное.

"То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это и те граждане, которые приобретают гражданства. Это граждане других стран, составив государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашей страны".

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16 июля 2019 в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".