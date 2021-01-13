Экватор зимы изменит все: интересный финансовый прогноз на 14 января

Люди узнают правду, которую от них скрывали годами. Фото: pixabay.com

14 января - день интеллектуалов и аналитиков. Начатое этого дня обучения будет удачным. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В четверг женщины будут особенно несдержанные на язык, - говорит астрологиня. - Мужчинам желательно оставаться великодушными и не считаться с этим. Заключайте сделки, назначайте встречи или переговоры. Все это окажется перспективным. Не стоит только начинать строительства. Заложенное сооружение не будет стоять долго. Экватор зимы изменит все. Станут известны тайны. Люди узнают правду, которую от них скрывали годами. Как бы ни было трудно, откуда-то будут поступать средства, которые позволят не только продержаться на плаву, но и раскрутиться и заработать".

Овен

Непорядочные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не укладывайте соглашений о долевых взносах в бизнес.

Телец

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не пора. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Близнецы

Будет удерживаться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои желания. Время обновить гардероб.

Рак

Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Темпы роста ваших доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов.

Лев

Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Погасите задолженности. Избегайте штрафов.

Дева

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупают компьютеров.

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Весы

Заметных ограничения в финансах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Осуществляйте только необходимые выплаты.

Скорпион

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Стрелец

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Козерог

Удачный день. Позаботьтесь о сохранении и накопления своих средств. Не изменяйте основного направления деятельности.

Водолей

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Ваши дела и без этого идут неплохо.

Рыбы

Сэкономить этот день не удастся. Имейте при себе запас денег. Заемные людям вещи могут вернуться к вам испорченными.

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