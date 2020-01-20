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Экс-представитель главы ОБСЕ в Украиы рассказал, с кем воюем на Донбассе

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Экс-представитель главы ОБСЕ в Украиы рассказал, с кем воюем на Донбассе
Подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта на Донбассе. Фото: unmultimedia.org

Экс-представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик, который участвовал в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске ответил на вопрос - кто является сторонами конфликта на Донбассе.

По его словам, подписи украинского и российского представителей под минскими соглашениями подтверждают, что Украина и Россия являются сторонами вооруженного конфликта, который продолжается шестой год на Донбассе.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (бывшей главы миссии ОБСЕ в контактной группе, - Gazeta.ua), Леонида Кучмы и Михаила Зурабова (бывший посол РФ в Украине, - Gazeta.ua). Затем пропущена расстояние и есть Захарченко и Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху ", - заявил Сайдик, российскому "Коммерсанту" добавив, что в России "об этом не хотят и слышать".

Сайдик также уточнил, что попытки России считать себя посредником неуместны.

"Возьмем последний закон так называемой "ЛНР" о так называемою границу: о том, что государственная граница - это вся область. Считает Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится о некоторых районах Донецкой и Луганской областей Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? ... Если кто посредник, то он должен действовать в качестве посредника. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонний игрок", - сказал бывший спецпредставитель ОБСЕ.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово". Украина предложила развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и у КПВВ "Гнутово", сообщает hromadske со ссылкой на два источника в ТКГ.

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