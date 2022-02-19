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суббота, 19 февраля 2022 16:16

Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену

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Эксперты рассказали, что делать, когда услышали тревожную сирену
Эксперты рассказали, что делать гражданскому населению, если услышали сирену. Фото: ua.news

В условиях военной угрозы со стороны России гражданскому населению следует знать план действий в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов и эксперт по безопасности Игорь Молодан, передает "Радио Свобода".

Что делать, когда услышали сирену? Куда бежать и что брать с собой?

В случае военной угрозы Министерство обороны информирует Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, оповещающую население. Если вы услышали звуки сирен или громкоговорителя в течение нескольких минут, значит предупреждающий сигнал "Внимание всем". Сирены будут включать дежурные на предприятиях, звук услышать все жители города.

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"В большинстве случаев сирена для оповещения гражданского населения – означает вероятное нападение противника с воздуха, или ракетная атака, или авиационный удар", – говорит Жданов.

Что делать после сигнала? После звуковой сирены включайте телевидение, радио, информационные сайты. Вы должны услышать всю информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции.

"Как правило, когда объявляемая война никто не выключает свет и телевидение, связь не глушит – все работает. Начальное уведомление будет работать именно в таком порядке, – отметил Молодан.

Если отключат интернет, телефонную связь, радио, телевидение, нет связи и электричества, тогда нужно ориентироваться только на звуковые сигналы.

Включат электросирены, громкоговорители или централизованное оповещение, имеющее резервное электропитание, ответили на запрос Радио Свобода в Министерстве внутренних дел.

После сирены есть три развития событий: - оставаться дома, - спускаться в ближайшее укрытие, - эвакуироваться.

Население эвакуируют при возникновении угрозы вооруженных конфликтов из районов боевых действий в безопасные районы. Решение о проведении эвакуации принимает Кабинет министров из указа президента о введении военного положения.

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Военный эксперт Жданов подчеркивает, что нужно различать мирное и военное время. В военное время часть населения будет эвакуирована из прифронтовых зон, где вероятность налетов авиации и ракетных ударов.

Если начались обстрелы, то нужно взять все необходимое, перейти в ванную и там переждать, советует эксперт по безопасности. В частном доме лучше спуститься в погреб или подвал.

"Надо находиться дальше от окон и дверей. Удобнее ванная, там есть вентиляция, запас воды, можно подготовить запас пищи", – говорит эксперт.

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками.

"Когда рвутся снаряды на улице единственное правильное решение – это найти для себя безопасное место, какие-то углубления, желательно закрыть бетоном с разных сторон, чтобы избежать прямого воздействия отломков от разрывов бомб", – добавляет Молодан.

Если нужно идти в укрытие, возьмите "тревожный чемодан". В нем должны быть документы, деньги, лекарства, вода, теплые вещи. Чемодан нужно собрать уже сейчас. Обесточьте квартиру, перекройте газ, воду, оденьтесь по сезону. В нем должны быть документы, деньги, лекарства, вода, теплые вещи. Чемодан нужно собрать уже сейчас.

Заранее следует найти бомбоубежище возле своего дома или работы. Они есть на сайте ГСЧС или органов местной власти. Если вблизи нет бомбоубежища, лучше спуститься в подвал.

"Когда введут военное положение, бойцы территориальной обороны должны выполнять роль регуляторов и направлять потоки людей в стороны бомбоубежищ и мест, где можно укрыться от этого налета", – говорит военный эксперт.

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Продумайте дальнейшие действия. Каждый человек сначала должен ответить на вопрос, что он собирается делать при кризисной ситуации. Военный эксперт Жданов рассказывает о трех основных вариантах:

- защищать свое государство, дом. Тогда нужно искать способы и организации, которые включат их в свои ряды.

- если человек собирается эвакуироваться, тогда у него должен быть собран "тревожный чемодан", запас продовольствия на двое трое суток с продуктами длительного хранения и запас питьевой воды. Человек быстро собирает вещи, упаковывается и уезжает в место эвакуации, как можно дальше от линии фронта. Так обычно действует гражданское население.

- человек может остаться в своем доме. Если эта территория будет подвергнута оккупации, остаться там. Здесь уже человек берет на себя ответственность за сохранность своей жизни, здоровья и вообще за свою безопасность.

Во Львове ветераны русско-украинской войны обучали работников предприятий стрелять.

В городе также подготовили план на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей городского территориального общества, сотрудничество с батальонами. Людей будут учить основным боевым навыкам и домедицинской помощи.

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Дата
19
февраля

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