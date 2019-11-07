Експерт розповів, чи дійсно на заводі Малишева з 2009-го зробили один танк

Сергей Згурец: Украинские танки нуждаются в ремонте, а не изготовления. фото:apostrophe.ua

Харьковский завод Малышева изготовлял танки на экспорт. Украинские механизированные танковые бригады укомплектованы техникой и требуют скорее ремонта, а не новых танков. Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Сергей Згурец, комментируя слова президента Владимира Зеленского, что на заводе Малышева в Харькове с 2009 года построили один танк. А в советское время, мол, было 900 танков в год.

- Цифры президента не соответствуют действительности. За это время завод Малышева изготовлял танки, выполняя ряд зарубежных контрактов. Танки делали на экспорт. Выполнили Таиландский контракт на изготовление 49 новых танков "Оплот". Завод участвует в выполнении внешнеэкономических договоров на поставку повторно-трансмиссионных отделений в ряд стран, включая Пакистаном, - говорит Сергей Згурец. - От Министерства обороны заказов на новые танки не было. Только на ремонт. В этом участвуют как завод Малышева, так и ряд других оборонных предприятий.

Предприятие выполняет работу по двум направлениям: государственный оборонный заказ и ремонт и модернизация техники. Завод Малышева участвовал в ремонте танков "Булат" и "Т-84". Там отремонтировано менее 50 танков "Булат". Восстановленные машины получила армия и экспортеры.

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Есть необходимость строить новые танки для украинской армии?

- На сегодняшний день украинские механизированные танковые бригады укомплектованы техникой. Корпусный резерв также. Есть вопрос в их ремонте и модернизации. К этому будут привлекаться все предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые находятся в управлении концерна "Укроборонпром". Если говорить о танках, здесь есть две разные составляющие: сохранение компетенции государства проектировать новую технику и способности предприятий осуществлять ремонт.

В первом случае перед конструкторами ставится задача наращивания компетенции машины. Это относится к развитию оборонно-промышленного комплекса.

Модернизация танков не производится на заводе Малышева, ее проводят на других предприятиях. В частности, на Львовском, Киевском, Харьковском.

Нужно ли нам расширять рынок сбыта наших танков за рубежом?

- Рынок сбыта сегодня наиболее насущной необходимостью всех предприятий ОПК. Заказ с бронетехники являются мизерными. Предприятия, занимающиеся ремонтом или модернизацией, не знают свои заказы на следующий год. Но оно точно будет меньше, чем в предыдущем.

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Какие проблемы являются наиболее острыми в этой области?

- Главная проблема связана с изготовления бронетанковой техники. Это развитие компетенций, способность украинских предприятий ремонтировать, модернизировать и создавать новую технику. Вопрос не столько в средствах, сколько в отсутствии кадров, способных обеспечить всю цепочку по изготовлению техники, начиная от сварки корпусов к проектированию перспективных машин.

За нерациональной взаимодействие между "Укроборонпромом" и Минобороны за последние годы потеряна связь. "Укроборонпром" шел своим путем, обеспечивая возможность выживания за счет экспорта, а Минобороны занималось ремонтом. Причем сам процесс ремонта имеет ограниченную доходную часть и эта работа не слишком интересовала оборонные предприятия, поскольку рентабельность работ Минобороны низкая. Говорить о развитии предприятий невозможно, потому что не было возможности переоснащать производство той долю прибыли, определенную Минобороны.

В свою очередь Министерство экономического развития 2018 выделило сумму для переоснащения завода Малышева - на закупку нового оборудования, которое ускорит изготовление двигателей.

Танки и двигатели наиболее востребованы на экспорт. В частности в Пакистан. Темпы модернизации танков и выполнения нескольких экспортных контрактов тормозит изготовления двигателей. Поэтому закуплено оборудование для ускорения этих процессов. Подобное оборудование потребует и другие заводы, если говорить о создании новой техники и переход от ручной сварки в автоматизированных сварочных линий.

Наблюдательный совет Укроборонпрома на своем заседании 26 ноября определит количество предприятий, которые будут переданы на приватизацию.