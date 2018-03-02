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пятница, 02 марта 2018 17:20

Эксперт рассказал, почему Россия отказалась поставлять газ в Украину

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Эксперт рассказал, почему Россия отказалась поставлять газ в Украину
Михаил Гончар: нам хватит газа до конца холодов. Фото: Big Planet

Реакция РФ - это просто нервный срыв Газпрома, нам он существенно не угрожает.

Про это в комментарии для Gazeta.ua рассказал эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Нам хватит газа до конца холодов. Просто на пике потребления система подземных хранилищ не может выдать больше. Это физика процесса. Пройдет неделя и ситуация вернется в привычное русло. России не выгодно делать очередную газовую войну, потому что они ожидают окончательного решения Германии о разрешении на "Северный поток-2". Но показать "кузькину мать" в свойственной им манере, они любят", - объяснил он.

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По слова эксперта, России не выгодно расторгать ранее заключенные контракты с Украиной.

"Без нашей газотранспортной системы они не смогут поставлять топливо в Европу, пока не построят "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Расторжение контрактов не освобождает Россию от выполнения своих обязательств. Решение арбитража все равно нужно выполнять. Это просто очередная акция психологического давления со стороны Газпрома. Она не несет существенной угрозы. Мы просто должны настаивать на выполнении решения арбитражных инстанций", - добавил Михаил Гончар.

1 марта российский Газпром заявил, что не будет осуществлять поставки газа Нафтогазу. Также он вернул деньги, которые раньше проплатила украинская компания. Российский Газпром приступает к разрыву всех ранее заключенных с Украиной контрактов.

Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

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Дата
02
марта

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