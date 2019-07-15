Эксперт рассказал о шансах кандидатов на 25 округе в Днепре

В избирательной кампании на 25-м округе, который включает в себя Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского района Днепра есть лишь трое основных участников, остальные кандидаты являются заведомо непроходными или "техническими" и не будут иметь значительного влияния на процесс. Об этом рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Лидером гонки является самовыдвиженец, беспартийный Максим Курячий. Его старт кампании начался раньше, чем у остальных кандидатов, что позволило ему возглавить и удерживать рейтинг предпочтений избирателей 25 округа. Сказывается темп и объем работы с людьми в предыдущий период, подчеркнула она, сообщает "Апостроф".

Максим Курячий имеет за плечами опыт депутатской каденции в Верховной Раде. На округе известен своей программой социально-экономического развития Чечеловского и АНД-районов. Кроме того, он плотно занимается помощью "Южмашу" и КБ "Южное".

Максим Курячий

На втором месте с отставанием идет одиозный депутат городского совета от "Громадской силы" Загид Краснов, который за короткий период попал в несколько громких скандалов, что снижает его рейтинг и вызывает раздражение у избирателей.

Краснов "заигрался" со своей рекламой, перебирая партийными слоганами и цветами, что дезориентирует его электорат. Кроме того, Краснов ничего не предложил нового, что только подтверждает тезис о его политическом "старении", говорит Светлана Кушнир.

Загид Краснов

Максим Бужанский удивил днепрян своей кампанией: общие слоганы остаются непонятными, а ведь люди ожидали конкретики. Вместо этого им предлагают стандартные шаблоны с президентской кампании, которые не совсем актуальны на досрочных выборах в Раду.

Начав кампанию с интриги, Бужанский быстро умудрился утратить шанс вырваться вперед. Скорее всего, причиной этого стала излишняя самоуверенность.

Проблема Бужанского в том, что за ним не стоит ничего, нет положительного бэкграунда, который можно "продавать" избирателям. Человек из ниоткуда с пустым "багажом": на такой политической истории далеко зайти просто невозможно. При личных встречах люди разочаровываются в нем, увидев его манеру общения и не услышав того, чего они ожидали.

Максим Бужанский

Кстати, явно "технический" кандидат Андрей Богдан, бордами которого усеян весь округ, получает все большую узнаваемость и повышает шансы получить все больше голосов за себя - "клона" "Слуги народа", чем за Бужанского. В любом случае, наружной рекламы у него намного больше, чем у остальных участников на 25 округе.

Среди остальных участников выборов на 25 округе можно выделить еще одного депутата городского совета Днепра Руслана Вишневецкого. Бывший верный соратник одиозного Александра Вилкула, а затем перебежчик из "Оппозиционного блока" на этих выборах стал типичным "спойлером", призванным "минусовать" лидера гонки Максима Курячего, зарабатывая себе репутацию "наемника".

Руслан Вишневецкий

Остальные зарегистрировавшиеся кандидаты не будут иметь значительного влияния на общие результаты выборов. Они те фигуры, которые призваны отобрать часть голосов у того или иного фаворита, резюмирует Светлана Кушнир.