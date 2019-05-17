Эксперт рассказал, когда Россия вернется в ПАСЕ

Григорий Перепелица: Осенью делегация России скорее всего вернется в ПАСЕ Фото: Радио Свобода

После возвращения российской делегации в ПАСЕ, Украина оттуда должна выйти. Такое мнение Gazeta.ua выразил директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

Совет Европы принял декларацию о восстановлении прав российской делегации, приостановлены из-за аннексией Крыма 2014 года.

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- Осенью делегация России скорее всего вернется в ПАСЕ. А Украине там больше делать нечего. Климкин совершил демарш, поскольку не захотел присутствовать при принятии решения, которое противоречит уставу этой организации. В Совете Европы мы остались одни. Созданный механизм в обход привычных процедур Совета Европы. Россию заводят с черного хода. Украинская делегация будет бороться и дальше, чтобы этого не допустить. Но когда дверь открыта, преступник может войти. Наиболее влиятельные представители с Франциии и Германии поддерживают возвращение России. Так надеются влиять на нее, убедить в важности соблюдения принципов демократии. Основной подход Евросоюза в отношениях с Россией - это поиск диалога с Путиным. Это говорит о капитуляции Совета Европы перед его политическим наступлением. Российская делегация войдет туда с одной целью: окончательно дискредитировать институт демократии в Европе", - говорит Григорий Перепелица.

Об автоматическом снятии санкций с России не идет. Но это возможно в перспективе, если будет принят еще ряд решений на парламентской ассамблеи, считает исполнительный директор международного фонда "Возрождение" Александр Сушко