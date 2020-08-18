Эксперимент по делу прослушки журналиста "Схем": вместо спецтехники применили дрель

Следственный эксперимент по делу о вероятном прослушивании журналиста программы расследований "Схемы" Михаила Ткача полиция провела без применения спецтехники.

Зато правоохранители выясняли, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если его проводят на чердаке, сообщает "Радио Свобода".

Фото: radiosvoboda.org

Как сообщил адвокат журналиста Анатолий Попов, 17 августа на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД. По мнению адвокатов журналиста, такое следственное действие не будет иметь существенного значения для расследования, а в целом проверка спецтехникой, которую в Нацполиции обещали провести, начиная с 8 августа, до сих пор не состоялась.

"С 8-го числа мы просим, ​​чтобы следователи провели исследования чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверление в квартиру – сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя - сказал, что да, действительно, с чердака было сверление", – рассказал Попов.

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Следственная группа, прибывшая на место событий, сообщила адвокату, что задачей группы является "необходимость зафиксировать, с какой стороны происходило сверление" – с чердака или квартиры. Также следователи сообщили, что до этого уже были в квартире рядом и слушали, слышно ли сверление, если оно происходит на чердаке. От более подробных комментариев следователи Нацполиции на месте эксперимента воздержались.

При осмотре провели следственный эксперимент.

"С его помощью пытались установить, если применять перфоратор, будут ли слышать в соседней квартире соответствующие шумы. Следствие не установило, каким образом проводилось сверление этого отверстия, поэтому использовать какой-то, как им кажется, подобный инструмент неуместно. Никакого значения этот следственный эксперимент не имеет. Это потеря времени и неэффективное расследование уголовного дела", – подчеркнул адвокат Анатолий Попов.

В ночь на 8 августа журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки устройства негласного слежения - тонкое глубокое отверстие в потолке на кухне, ведущее на общий чердак. Накануне журналист получал сигналы из своих источников о возможной слежке.

8 августа полиция начала уголовное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста. В тот же день Национальная полиция открыла еще одно уголовное производство – по статье о незаконном обороте и использования скрытых записывающих устройств, о чем журналисту сообщили только 13 августа. С момента вызова полиции журналист и его адвокат настаивают на проведении проверки квартиры специальной техникой. 11 августа Михаил Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.