Екснардепа избили из-за гусей

Юрия Березу ударили по лицу через гусей. Фото: Юрий Береза в Facebook

В Днепропетровской области избили бывшего нардепа партии Народный фронт, командира батальона спецназначения Днепр-1 Юрия Березу.

Причиной конфликта стали гуси, пишет "Днепр оперативный".

К Березе обратился житель Пятихатского района и попросил вернуть четырех гусей, которых у него украл "неизвестный на черном авто".

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Похитителя удалось найти на берегу Макортовского водохранилища в селе Чумаки. Береза ​​с местным мужчиной выяснили, что птицы лежат у неизвестного в багажнике, после чего между ними возникла словесная перепалка. Тогда мужчина ударил Березу по лицу и уехал.

Правоохранители заявили, что взяли ситуацию под контроль.

Инцидент с народным депутатом произошел в Херсонской области.Посетитель кафе ударил его в лицо, сообщили правоохранители.Случай произошел в одном из заведений на побережье Черного моря в поселке Железный Порт.