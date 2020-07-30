В кафе у моря избили депутата

Случай произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт. Фото: Андрей Одарченко в Facebook

Инцидент с народным депутатом произошел в Херсонской области.

Посетитель кафе ударил его в лицо, сообщили правоохранители.

Случай произошел в одном из заведений на побережье Черного моря в поселке Железный Порт.

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Известно, что нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко отдыхал в этом заведении. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе, жителем Херсона 1988 года рождения, возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в ​​лицо.

Депутат отказался проходить медицинское обследование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения. Сейчас комментариев от самого нардепа нет.

Поздно вечером 5 июня на автозаправке ОККО возле села Заречаны Житомирского района подрались двое мужчин. Один из них потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский.