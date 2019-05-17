Экс-глава КС объяснил, почему его увольнение - незаконное

Шевчук хочет вернуть должность через суд. Фото: Интерфакс

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук собирается оспаривать свое увольнение в суде.

"Это по сути рейдерский захват должности председателя Конституционного суда, поскольку были нарушены процедуры, законы и регламент", — сказал Шевчук в эфире Громадського.

По его словам, другие судьи не могут уволить главу Конституционного суда, если он сам не подаст в отставку. Но его уволили как судью.

"Председатель суда и судья — это два разных статуса. Уволить меня как председателя по инициативе судей невозможно, можно только как судью уволить за дисциплинарный проступок. Все обвинения, которые мне предъявлены, не касаются меня, как судьи: я рассматриваю дела и все нормально, а касаются некоторых моментов моей управленческой деятельности. То есть, выдвинули обвинения как голове, а уволили как судью", — рассказал Станислав Шевчук.

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Ранее сообщалось, что судьи КСУ выразили Шевчуку недоверие. Правовых последствий это решение не имело - законом не прописана процедура увольнения председателя суда, кроме как по собственному желанию. Но судьи начали голосование за его отставку с должности судьи - и он автоматически потерял пост. На его место была назначена Наталья Шаптала.