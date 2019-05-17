Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 5679
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 58703
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1008
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1413
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2232
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 783
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 360
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6418
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7632
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1863
Фото
Все фото
12
5
13
19
4
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях жизни в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как за границей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как за границей празднуют День вышиванки
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
Видео
Все видео
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Затопило 300 домов
Затопило 300 домов
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 369
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 648
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1746
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9495
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1341
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 мая 2019
Просмотров: 108
Мовчазне коло друзів
Його теж звали Сергієм. Уранці він залазив у наш палісадник і стукав у вікно. Очі ми продирали потім, зустрівшись. Рвали груші, м'яча ганяли на ...
пятница, 17 мая 2019 19:28

Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство

  Комментировать
Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство
Илье Пономареву дали украинское гражданство. Фото: ДТ

Бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву дали украинское гражданство.

Он написал в Facebook, что президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, согласно государственного интереса.

"Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, это большая честь и огромная ответственность", - отметил он.

Пономарев обещает использовать новый статус, чтобы привести в Украину новые иностранные инвестиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Балуха хотят отобрать украинское гражданство

"Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - сказал он.

Илья Пономарев - единственный депутат Госдумы РФ, который в марте 2014-го проголосовал против присоединения Крыма к России. Несколько лет назад Госдума России досрочно лишила его депутатской неприкосновенности.

Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова журналистка Наталья Каплан получила украинское гражданство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Глава Одессы возглавил правительство Франции

Утвердили новое украинское правописание

В России создали систему концлагерей для врагов режима

Президент подал в отставку под давлением общественности

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 59359
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 58694
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 34076
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 28937
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 18244
Общество
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
Героя компьютерной игры The Sinking City одели в вышиванку
 Просмотров: 81
Эксперт рассказал, когда Россия вернется в ПАСЕ
Эксперт рассказал, когда Россия вернется в ПАСЕ
 1 Просмотров: 243
"Большая часть стран-членов ПАСЕ склонна пойти на компромисс с Россией" - Сушко
"Большая часть стран-членов ПАСЕ склонна пойти на компромисс с Россией" - Сушко
 Просмотров: 144
Сестра Сенцова получила украинское гражданство
Сестра Сенцова получила украинское гражданство Просмотров: 207
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
12
 Просмотров: 2592
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
7
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
3
В Канаде отказались признавать депортацию крымских татар геноцидом
Голосов: 38794
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua