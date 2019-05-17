Экс-депутат Госдумы получил украинское гражданство

Илье Пономареву дали украинское гражданство. Фото: ДТ

Бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву дали украинское гражданство.

Он написал в Facebook, что президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ, согласно государственного интереса.

"Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, это большая честь и огромная ответственность", - отметил он.

Пономарев обещает использовать новый статус, чтобы привести в Украину новые иностранные инвестиции.

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"Уверен, что процветание Украины - это ключ к изменениям в России", - сказал он.

Илья Пономарев - единственный депутат Госдумы РФ, который в марте 2014-го проголосовал против присоединения Крыма к России. Несколько лет назад Госдума России досрочно лишила его депутатской неприкосновенности.

Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова журналистка Наталья Каплан получила украинское гражданство.