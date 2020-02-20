Экс-бойца, подозреваемого в расстреле Майдана, оставили под домашним арестом

Суд оставил экс-бойца "Омеги" под домашним арестом. Фото: Корреспондент

Суд избрал экс-бойцу спецподразделения внутренних войск МВД "Омега" Владимиру Косенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом общаться со свидетелями и другими фигурантами дела. Также он обязан носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта, передает УНИАН.

Срок действия постановления - до 17 апреля.

Прокуроры недовольны этим решением и будут подавать апелляционную жалобу на постановление судьи Соколова в Киевский апелляционный суд.

Определение суда потерпевшие по делам Майдана общественные активисты встретили криками "позор", а мужчины спортивного телосложения, предположительно сослуживцы "омеговца" Косенко - аплодисментами.

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Напомним, что Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета "Форт" застрелил участника акции протеста Ушневича и ранил Гукова. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство (ранение Гукова), умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.