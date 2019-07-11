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Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам

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Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам
Председатель общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампик говорит, что металлургические предприятия проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга, поскольку никто из них не хочет показывать реальное положение дел. Фото: 1NEWS.COM.UA

Металлургические предприятия Украины полностью проигнорировали письма экологов с предложением открыть данные экологического мониторинга, сообщила в своем посте в Facebook глава общественного формирования "ЭкоПатруль" Татьяна Лампика.

По ее словам, такое поведение металлургических предприятий ожидаемо, поскольку никто из них не хочет показывать реальное положение дел.

"И что в результате? Полный игнор! Это и понятно, у кого есть желание выставлять свое "грязное белье" на показ? Я сердита, и даже не на них, а на нашу беззубую страну и органы контроля", - написала эколог.

По словам Лампики, инициатива о предоставлении свободного доступа к системам экологического мониторинга на металлургических и других промышленных предприятиях компаний ArcelorMittal, "Интерпайп", "Метинвест", "DCH", "Ferrexpo" и других, все еще остается на бумаге.

"Решено во второй раз собрать круглый стол в Днепропетровской области, для того, чтобы узнать, на сколько мы шагнули вперед за этот год.

Потому что пока еще, наш экологический мониторинг действует лишь на бумаге", - написала Лампика.

По словам Лампики, за последний месяц наблюдались выбросы на ряде предприятий в Украине.

"За этот месяц мы наблюдали выбросы не только в Каменском на ДМК. Также были случаи в Днепре (ДМЗ им. Петровского), Кривом Роге на Арселор … Как информирует наш офис Экопатруля в Мариуполе - ситуация там также не изменилась! А с наступлением лета наоборот, возникает еще больше вопросов! Весьма неуважаемые представители предприятий! Прекратите испытывать на прочность терпение людей! Мы имеем право знать чем мы дышим!", - резюмировала эколог.

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