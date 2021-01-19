Экологи рассказали о впечатляющем ущербе природной среде

Эти убытки превышают данные предыдущего года на 3%. Фото: pixabay.com

За 2020 год нарушители природоохранного законодательства нанесли государству 2,158 млрд грн убытков.

Госекоинспекция провела более 30 тыс. проверок, сообщили в пресс-службе ведомства.

"За этот период территориальные органы ГЭИ совершили более 30 тысяч (30 252) проверок. По выявленным фактам нарушений составлено 31,7 тысячи протоколов, а к административной ответственности привлечено 28,5 тысяч человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыто 508 уголовных производств" , - говорится в сообщении.

Эти убытки превышают данные предыдущего года на 3%.

"По сравнению с 2019 годом, наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков 2020-го (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3 процента (2019 года сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2 миллиарда 81 миллион гривен)", - отмечают в ведомстве.

Власти штата Сан-Паулу в Бразилии рассматривают постановление о том, чтобы компания Apple начала включать зарядные адаптеры в комплекты поставки своих айфонов. Правозащитники не нашли доказательств того, что отказ от зарядных устройств существенно повлияет на состояние экологии.