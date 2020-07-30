Экологи молчат о проблеме загрязнения Днепра - эксперт

Председатель ассоциации рыболовов Украины предупреждает, что особую опасность представляют дноуглубительные работы на реке Припять

Резкое обмеление и загрязнение Днепра приобрело катастрофические масштабы, говорится в сюжете "5 канала".

Ситуация может угрожать жизни миллионов людей. По официальным данным, две трети населения Украины потребляют и используют воду крупнейшей реки страны для своих нужд. Однако из-за бесхозяйственного отношения в водоеме размножилась растительность и появились виды, такие как медузы, которых никогда здесь не было.

По словам главы ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, "на протяжении последних 20 лет Днепр обмелел более чем на 2 метра, поэтому вода очень хорошо прогревается солнцем, и в его заливах можно встретить уже большое количество медуз".

Особую опасность, предупреждает эксперт, представляют дноуглубительные работы на реке Припять. Ведь поднятый радиационный ил обязательно попадет в водопровод Киева и может отравить столицу и весь центральный регион Украины.

Однако большинство экологических активистов обходят стороной эту тему, говорится в сюжете. И даже вредят реальному восприятию информации.

Так, показательные проплаченные митинги с плакатами, которые обычно очень часто проводятся во время выборов, лишь отвлекают внимание от настоящих угроз жизни и здоровью миллионов наших соотечественников.

Чистяков убежден: решить эти и многие другие экологические проблемы страны сможет только продуманная государственная стратегия, рассчитанная на годы, и сознательные усилия всех украинцев.