"Ей тяжело" - Зеленский рассказал, как повлияло на жену его президентство

Владимир Зеленский советуется с женой в сложных вопросах. Фото: Obozrevatel

Владимир Зеленский рассказал, как изменилась его жена Елена, получив статус первой леди Украины.

"Ей сложно, потому что очень ответственная, даже больше чем я. Разбирает каждую деталь. Чувствует дискомфорт, так как не любит, когда о ней говорят, даже когда хорошо. Я советуюсь с ней, так как имеет очень трезвые мысли. Каждому нужны люди, которые говорят правду. Надо быть "в теплой ванне", особенно, когда ты президент Украины, или любая другая ответственное лицо, это очень важно", - делится Зеленский в интервью на телеканале 1+1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал сложные и счастливые моменты президентства

Сама Зеленская говорит, что старается быть достойным женой и делать полезные вещи для людей.

"Есть такие вызовы, когда я должна выходить из зоны комфорта. Начала меньше читать комментарии и философски относиться к критике. Общение, выход в свет - это необходимая составляющая статуса жены президента. Я постараюсь делать это как можно лучше. Сейчас в процессе разработки своей программы. Будем делать что-то действительно полезное для общества", - говорит Елена Зеленская.

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно похвастался своей женой Еленой. Он опубликовал фото, где идет вместе с Еленой и охранниками. Женщина шагает впереди в длинном красном платье с разрезом на ноге. Образ дополнила распущенными волосами и минимальным макияжем.