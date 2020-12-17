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четверг, 17 декабря 2020 08:50

Египет ужесточил правила въезда: что нужно знать украинским туристам

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Египет ужесточил правила въезда: что нужно знать украинским туристам
Египет усилил требования к тесту на коронавирус для украинских туристов. Фото: pixabay.com

Египет усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет.

Сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код, сообщает пресс-служба посольства Украины в Египте в Facebook.

"Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прибытия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста, выданный официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа. Должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории, не содержать никаких исправлений или поправок, содержать информацию о проведенном виде теста. Должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR.

Кроме того, сертификат должен быть выдан на английском языке, содержать информацию о лице, которому принадлежит тест. Не принимаются заполненные от руки сертификаты.

В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста после прилета. Туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанными после прилета в аэропортах курортных городов, будут изолированы в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

В курортной и популярной для украинцев Турции наблюдается рост количества больных. Но власти страны не планируют ужесточать правила въезда для украинских туристов в ближайшее время.

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