Египет изменил правила для туристов: как попасть в страну

Ужесточить правила въезда в Египет решили после роста количества случаев инфицирования в других странах. Фото: pixabay.com

Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября обязательно придется делать ПЦР-тест на Covid-19. Тест должен быть отрицательным.

Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN.

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Ужесточить правила решили после роста количества случаев инфицирования в других странах.

"Хотим обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну. Также египетских граждан. Поэтому любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", - подчеркнул Мадбули.

Для граждан Украины 42 страны мира открыли границы. На прошлой неделе таких стран было 38. За это время добавились Республика Армения - туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также Буркина-Фасо, Того и Чад.