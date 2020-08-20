Египет изменил правила для туристов: как попасть в страну

Чтобы попасть в Египет, с 1 сентября обязательно придется делать ПЦР-тест на Covid-19. Тест должен быть отрицательным.
Об этом заявил премьер-министр Мустафа Мадбули, передает CNN.
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Ужесточить правила решили после роста количества случаев инфицирования в других странах.
"Хотим обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну. Также египетских граждан. Поэтому любой турист, прибывший в страну, должен пройти тестирование", - подчеркнул Мадбули.
Для граждан Украины 42 страны мира открыли границы. На прошлой неделе таких стран было 38. За это время добавились Республика Армения - туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции. Также Буркина-Фасо, Того и Чад.
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