Эффективность вакцины от Covid-19 повысили на 20%

AstraZeneca повысила эффективность вакцины. Фото: Reuters

В компании AstraZeneca, которая разработала совместно с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса, заявили, что нашли "формулу успеха" — смогли повысить эффективность с 70% до 90%.

Испытания вакцины показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу, сообщает Sky News.

Когда две полные дозы вводились с интервалом не менее месяца, эффективность вакцины составляла 62% (общая эффективность — 70%). Вакцины Pfizer и Moderna при этом показали 95% и 94,5% эффективности.

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Напомним, AstraZeneca совместно с Университетским колледжем Лондона испытывают новый препарат под названием Storm Chaser, который должен обеспечивать мгновенный иммунитет против Covid-19.