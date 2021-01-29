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пятница, 29 января 2021 06:30

Эффективность более 89%: зарегистрировали еще одну вакцину от Covid-19

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Эффективность более 89%: зарегистрировали еще одну вакцину от Covid-19
Зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Вакцина против Covid-19 от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала эффективность на 89,3%.

Препарат разработан на основе белков. Третья фаза клинических испытаний проводилась в Великобритании. Его действие также изучили и на новом штамме коронавируса, который нашли в Соединенном Королевстве, а позже в других странах, сообщили в компании

Исследования дают основания утверждать, что вакцина на 95,6% эффективна против Covid-19 и на 85,6% против мутировавшего вируса. В то же время, значительно меньшую эффективность вакцина продемонстрировала против штамма коронавируса, что возник в Южной Африке – 49,4%.

В испытаниях приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% участников были старше 65 лет.

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Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект "О лекарственных средствах", который упрощает регистрацию и использование вакцин от Covid-19 в Украине.

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