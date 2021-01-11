Эффективен ли локдаун в Украине

Два фактора делают локдаун в Украине неэффективным. Фото: pinterest.com

Локдаун в январе не будет иметь никакого эффекта в Украине.

Низкая эффективность мер связана с тем, что работают общественный транспорт и детские сады, сказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью Obozrevatel.

"В нашей стране движущей силой распространения Covid-19 является детское население. Так, дети не находятся в группе риска, но они хорошо передают коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует родителей, бабушек и дедушек. В нашей стране с детским населением никто не работает, его никто не тестирует", - рассказал он.

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2-й причиной неэффективности является общественный транспорт.

"Какой смысл объявлять локдаун, если весь общественный транспорт алогичный с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок", - говорит врач.

Тест на коронавирус теперь можно сделать в учреждениях первичной медицинской помощи. Медико-санитарные центры смогут создать совместные мобильные бригады.