"Единственный шанс выйти живым - обмен" - Балух написал письмо из российской тюрьмы

Балух считает, что только обмен позволит ему выйти из российской тюрьмы. Фото: LIGA.net

Украинский политзаключенный Владимир Балух заявил, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской тюрьмы.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила его копию Крым.Реалии.

"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живым, считаю обмен ", - подчеркнул Балух.

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Политзаключенный Владимир Балух объявил новое голодание. Требует отдать конфискованные теплые вещи, псалтырь и допустить к себе украинского консула. В прошлом году голодал 205 дней - требовал освободить.