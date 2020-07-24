"Едим моллюсков раз в неделю" - как работает улиточная ферма под Киевом



- Едим улиток раз в неделю. Когда начинали разрабатывать способы приготовления, ели по несколько раз в день. Здесь важно первое впечатление. Если попробовали безвкусную улитку, больше есть их не захотите, - говорит Виктория Равличенко. Ее муж Михаил вместе с двумя партнерами основал улиточную ферму Jiffy farm.

Она находится в селе Гореничи в 20 км от Киева. Здесь выращивают улиток, сохраняют их перед экспортом и готовят в гастролавке. За один сезон получают 50 т улиток. Большую часть экспортируют в Европу.

Виктория и Михаил Равличенко на террасе гастролавкы. Фото: Христина Буцко.



- Мы с женой уже давно хотели работать на земле, быть хозяевами. Пробовали делать свои теплицы, занимались птицеводством и животноводством. Но заработать на этом не удалось. 4 года назад друг позвонил и предложил заняться улитками.

На тот момент в Украине были две известные фермы - в Полтаве и Тернополе. Там можно было поучиться производству. После обучения мы попытались вырастить моллюсков на маленьком участке. Далее посчитали затраты и распределили обязанности в команде: кто занимается финансами, кто - маркетингом, а кто - процессом. Партнеры сразу сказали, чтобы я с женой переезжал сюда. Мы живем на ферме уже 2 года, - рассказывает Михаил Равличенко.

Михаил Равличенко - хозяин фермы. Фото: Христина Буцко



Хозяин проводит экскурсию. Ведет на поле, где выращивают моллюсков. Его площадь - 2 га. Территория ограждена, разделена на несколько зон - для различных видов моллюсков. Сейчас здесь подрастают североафриканские и средиземноморские улитки. Они различаются по размерам и подаче на стол. Африканские весят от 20 до 40 г, а средиземноморские - от 8 до 12 г. Одних едят сразу из раковины, а других подают отдельно от панциря. Моллюски могут расти от 2 месяцев до полугода.

- Перед началом выращивания моллюсков участок засеивают сельскохозяйственной культурой перки, которую едят улитки. Также обустраивают капельный полив, чтобы влажность была высокой. Однако затяжные дожди негативно влияют на моллюсков.

- Улиткам некомфортно обычно на третий день дождей. Они перестают есть, теряют вес. В результате их рост прекращается. Для восстановления потребуется неделя, хотя некоторые вообще могут и не вырасти. Поэтому жара и засуха для нас значительно лучше, - говорит Михаил.

На участках расположены деревянные поддоны, под которыми живут моллюски. Днем они спят, активными становятся ночью. Чтобы они не выползали за территорию фермы, ограждение оборудовано электропастухом - двумя линиями с невысоким напряжением.

Брачные игры улиток в репродукционном помещении. Фото: Кристина Буцко.

Михаил ведет к репродукционному залу. Он находится в помещении, температура которого составляет 17-20 градусов тепла, а влажность держится в районе 75-100%. На стеллажах стоят миски с торфяным грунтом. Улитки заползают туда, закапываются и откладывают икру. Ежедневно удается собрать около 0,5 кг.

- Улитки - гермафродиты. Во время размножения они условные "мальчики", потому что обмениваются сперматозоидами, а дальше решают - стать "девушкой" или нет. Если решили не менять пол, то икру откладывать не будут. Усики, которые все привыкли считать глазами слизней, на самом деле их органы обоняния, - объясняет Михаил.

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Ассорти из фаршированного улитки. Фото: Христина Буцко

Виктория Равличенко приглашает на террасу на дегустацию. Предлагает 4 вида фаршированных улиток: с сыром, базиликом, дижонской горчицей и чесноком. Улиток готовят от 1 до 3 ч. Сначала варят вместе с раковиной, затем - без нее. Для дезинфекции обязательно проваривают в содовом растворе. Улиток можно приобрести в гастролавке. Одна порция из 12 фаршированных улиток стоит 195 грн. Здесь также можно купить 0,5 кг филе улитки за 500 грн, котлеты для бургеров за 85 грн, а также 100 г улиточной икры за 990 грн.

- Мы хотим популяризировать гастротуризм в Украине, поэтому работаем над новыми рецептами. Наша ферма отлично подходит для того, чтобы посидеть в выходные с близкими в спокойном месте, попробовать улиток и насладиться пейзажами, - говорит Михаил.

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