Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году

2018 год стал плодотворным для десятка звездных семей. В Великобритании королевскую семью пополнили сестры Миддлтон, в Кенсингтонском дворце о беременности сообщила герцогиня Меган Маркл.
Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением малышей, передает "Канал 24".
15 января во звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок благодаря суррогатной матери.
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Младшая сестра Ким Кайли Дженнер родила девочку от Трэвиса Скотта 1 февраля.
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19 марта в знаменитой итальянской модели Кьяры Ферраньи и ее мужа рэпера Fedez родился мальчик Лео. Для супругов это первый ребенок.
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Певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огьлы Сулейманов.
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12 апреля Хлои Кардашьян родила первенца - девочку Тру. Роды звезды были преждевременными. Причиной называют кадры, которые появились в СМИ. На них любимый звезды Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их.
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This picture makes me smile seeing Trues beautiful face!! You are EVERYTHING to me sweet True ❣️ smile today! It's contagious 😁
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля в частной больнице Святой Марии в городе Паддингтон родила третьего ребенка от принца Уильяма - мальчика Луи.
30 апреля украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.
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Обожнюю це фото за атмосферу, на ньому ми всі разом, вчотирьох❤️❤️❤️❤️. А взимку особливо хочется тепла та затишку, притулитися одне до одного та насолоджуватися часом ☺️. Можна подивитися якийсь фільм, або у нашому випадку скоріше мультик 🤪. Та ми з @andrii_dykyi тільки за 😂😂😂. Як круто, що у батьків є офіційні підстави подовжити дитинство! До речі, якщо у вас є улюблені стрічки для святкового настрою, діліться у коментарях, хочеться чогось особливого🎄🎅👇Знаю, ви абищо не порадите 😉 А бачите, що в нас на шиї? Це прикраси з гравіюванням від мого улюбленого срібного бренду @925_ua І спеціально до новорічних свят вони створили нові прикраси, гортайте 👉 та подивіться які вони гарні 😍 Чудовий варіант подарунку близьким до ялинки, ще й такий особливий ✨#дикасімейка #скороновийрік Фото @tatyana_kizeeva 💞
Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая родила мальчика по имени Харт, от Эвана Шпигеля. Для модели это второй ребенок.
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Певица Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы.
Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой - она родила мальчика Алексея 9 июня.
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С момента твоего появления, что бы ни происходило в моей жизни, каждое мое утро доброе. Спасибо тебе за это, моя батарейка. ☀️
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила мальчика от мужчины Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малыша назвали Сантьяго.
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Телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Новорожденную девочку назвали Мией.
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Сьогодні мав вільну від роботи першу половину дня. Здається, вперше за місяць із гаком! 🤯 Моталися з @_Inna_mi_ та #МиМиТимуровна по місту, бо справ накопичилось дуже багато... 🐝 І вже Софійську готують до різдвяних свят ❄️, вітрини магазинів починають виблискувати новорічними вогниками 💡 і подекуди з'являються перші ялинки! 🎄 І в місті зараз дуже красиво, бо сніг ще не встиг забруднитися та затвердіти! ☃️ І хоча б на якусь мить, але відчув новорічний настрій! Ловіть і ви його! Бо ж свята пролетять і не помітите! 🥳 А ще вчора Святий Миколай 🎅 на відкритті своєї резиденції у Львові сказав: "Приділяйте більше уваги своїм дітям, бо батьківське тепло - то найцінніше"! 🥰 . . . #дочьартиста #инкинмуж #святонаближається #InTimFamily #christmas #newyearvibes #ведущийнапраздник #ведущийнановыйгод #тімурмірошниченко #ведучий #ведущийнакорпоратив #ведущийнамероприятие #ведущийнасвадьбу #ведущийнацеремонию #тимурмирошниченко #timurmiroshnychenko
Супермодель и звезда подиума Victoria's Secret Кэндис Сванепул родила второго сына от Германна Николе 19 июня. Звездная пара назвала мальчика Ариэль.
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Реперка Cardi B и ее муж, рэпер Offset, с которым они впоследствии решили расстаться, впервые стали родителями. Артистка родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.
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Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля стала во второй раз мамой.
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We are the world to our children I am loving motherhood beyond words The depth with which I love my children and husband has no limits I am so proud of us 💜🙏🏽 #eternallove #letloverule #familyfirst #familyiseverything #proudparents #JacquelineBrynzak #GabrielleBrynzak #myinspiration #inspired #blessed #grateful
"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца 10 августа. В 27 лет Иман стала мамой девочки, которую назвала Келли Клей Шепард.
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Motherhood is the best reward. I will forever give you my all Cali 📸 @annegeddesofficial
Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца - мальчика Ивана 9 сентября.
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⠀ Важкий видався тиждень , багато знімальних днів , декілька концертів та інтерв`ю про альбом "23:25" - та мені було в кайф, Іван був поряд - допомагав мамі ❤️ P.S.: і нарешті в нас є декілька фото , де мама не в халаті 😂🤦♀️ ⠀ Всім тепла 🙌Чекаємо на ваші ❤️ у коментах , бо фото заряджає на любов ❤️😍 ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #svitlovtobi #brandbytarabarova #mylove #mother #son
Прославилась своими родами модель Слик Вудс. Во время показа Savagex Fenty известной певицы Рианны беременная девушка вышла на подиум и тогда у нее начались схватки.
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Голливудская киноактриса Кейт Хадсон этого года родила третьего ребенка. Ронни Роуз Хадсон Фудзикава появилась на свет 2 октября.
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August 1st!! Bras bras bras!!! We really focused on our bra game for the coming months and I'm crazy excited to finally share them you. (All on website @fabletics and or my Fabletics retail stores across America. Check online for a store close to you) 💃🏋️♀️🧗♀️⛹️♀️🤸♀️🤾♀️🧘♀️🚴♀️
Голливудский актер Патрик Джей Адамс, сыгравший возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", впервые стал отцом. Его жена Троян Беллисарио родила девочку.
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"Sheep, like people, are ungovernable when hungry." - J GD F'ing MUIR!
Также сестра Кейт Миддлтон Пиппа 15 октября впервые стала мамой - она родила мальчика.
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James, Pippa and Arthur Matthews family out and about in London. || 1st December 2018 ---------------------------------------------- #PippaandJames #pippaandjamesmatthews #PippaMiddleton #PippaMatthews #PhilippaMiddleton #Philippamatthews #kateandpippa #pippaandkate #TheMiddletons #Middleton #Middletons #Socialite #Wimbledon #RoyalNews #instaroyal #London #JamesMatthews #news#BritishRoyals #BritishRoyal #BritishRoyalty #britishroyalfamily #Royal #Royalty #Royals #RoyalFamily #RoyalNews #instaroyal #TheMonarchy #Monarchy #kensingtonpalace
Внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли, принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына 23 октября.
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Американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 25 октября.
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Кейт Аптон впервые стала мамой. Родила дочь 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.
30 ноября в семье Эдди Мерфи также произошло пополнение. Австралийская модель Пейдж Батчер родила актеру сына. Для Эдди этот ребенок стала десятой.
В этом году также певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Мальчик появился на свет 5 декабря.
Украинская телеведущая Валентина Хамайко 5 декабря в четвертый раз стала мамой. В знаменитости родился сын. Роды звезды продолжались 25 мин.
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Щойно з УЗД....37 тижнів! І це вже майже фініш...Які ознаки? 🤰🏻Живіть опустився десь 2 тижні тому...і як наслідок вже немає печії...плід менше тисне на шлунок. 🤰🏻голівка дитина лежить дуже низько...я це вже вмію відчувати, а УЗД сьогодні підтвердило. 🤰🏻моя вага вже не збільшується... 🤰🏻об'єм живота почав зменшуватись: був 103см, а зараз вже 101см. Про те що живіт перед пологами зменшується я сьогодні почула вперше, на консультації у свого лікаря @svetlanalupich в @leleka_clinic. Ось так...вік живи - вік вчися)) Звичайно малюк сам вирішує коли до нас приходити і у нього наразі є офіційних 4 тижні...у мене ж 2 тижні. Я, як мама, маю бути готовою раніше)). А поки буду в режимі очікування і щодня постити красиві "вагітні рфото" Сьогодні це @aleksandra_matusenko . Знахідка для 🤰🏻...Саша не лише фотографує, а ще й має колекцію спеціального одягу для нас, пузатиків)) Make up @nata_niss ❣️ і звичайно ж моя підтримка @tattyboginich 💕 #валентинахамайко #1plus1 #сніданоквихідний #моя4вагітність #pregnancyphoto
КейтМиддлтон и ее дочь Шарлотта удивляли местных жителей Лондона, когда пришли в паб The Phoenix. Мама с дочкой посетили заведения, чтобы воспользоваться уборной.
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