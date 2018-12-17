Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году

Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением детей. Фото: FaceNews.ua

2018 год стал плодотворным для десятка звездных семей. В Великобритании королевскую семью пополнили сестры Миддлтон, в Кенсингтонском дворце о беременности сообщила герцогиня Меган Маркл.

Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением малышей, передает "Канал 24".

15 января во звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок благодаря суррогатной матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram North is always a mood 😂 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 8 Ноя 2018 в 5:13 PST

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер родила девочку от Трэвиса Скотта 1 февраля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Thanksgiving 🖤 Публикация от Kylie (@kyliejenner) 22 Ноя 2018 в 12:15 PST

19 марта в знаменитой итальянской модели Кьяры Ферраньи и ее мужа рэпера Fedez родился мальчик Лео. Для супругов это первый ребенок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We went shopping after my photoshoot ❤️ #LeoncinoMio Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 4 Дек 2018 в 10:35 PST

Певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огьлы Сулейманов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram lack of sleep =enough happiness😂😂😂 @s_bekir Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 28 Окт 2018 в 12:50 PDT

12 апреля Хлои Кардашьян родила первенца - девочку Тру. Роды звезды были преждевременными. Причиной называют кадры, которые появились в СМИ. На них любимый звезды Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля в частной больнице Святой Марии в городе Паддингтон родила третьего ребенка от принца Уильяма - мальчика Луи.

30 апреля украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая родила мальчика по имени Харт, от Эвана Шпигеля. Для модели это второй ребенок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @stellarmag 📸 by @ninomunoz Публикация от Miranda (@mirandakerr) 4 Май 2018 в 1:41 PDT

Певица Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы.

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой - она ​​родила мальчика Алексея 9 июня.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила мальчика от мужчины Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малыша назвали Сантьяго.

Телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Новорожденную девочку назвали Мией.

Супермодель и звезда подиума Victoria's Secret Кэндис Сванепул родила второго сына от Германна Николе 19 июня. Звездная пара назвала мальчика Ариэль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ariel 🤱🏼 Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices) 7 Сен 2018 в 7:31 PDT

Реперка Cardi B и ее муж, рэпер Offset, с которым они впоследствии решили расстаться, впервые стали родителями. Артистка родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My arm really hurting thoo Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 31 Авг 2018 в 8:09 PDT

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля стала во второй раз мамой.

"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца 10 августа. В 27 лет Иман стала мамой девочки, которую назвала Келли Клей Шепард.

Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца - мальчика Ивана 9 сентября.

Прославилась своими родами модель Слик Вудс. Во время показа Savagex Fenty известной певицы Рианны беременная девушка вышла на подиум и тогда у нее начались схватки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Slick the ruler ft. Lil nose Публикация от @ slickwoods 10 Ноя 2018 в 7:19 PST

Голливудская киноактриса Кейт Хадсон этого года родила третьего ребенка. Ронни Роуз Хадсон Фудзикава появилась на свет 2 октября.

Голливудский актер Патрик Джей Адамс, сыгравший возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", впервые стал отцом. Его жена Троян Беллисарио родила девочку.

Также сестра Кейт Миддлтон Пиппа 15 октября впервые стала мамой - она ​​родила мальчика.

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Внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли, принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына 23 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #CharlotteCasiraghi #DimitriRassam and the kids 💕 Публикация от Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi) 9 Ноя 2018 в 8:24 PST

Американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 25 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Night night world ✌🏻✨ Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 2 Ноя 2018 в 10:40 PDT

Кейт Аптон впервые стала мамой. Родила дочь 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

30 ноября в семье Эдди Мерфи также произошло пополнение. Австралийская модель Пейдж Батчер родила актеру сына. Для Эдди этот ребенок стала десятой.

В этом году также певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Мальчик появился на свет 5 декабря.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко 5 декабря в четвертый раз стала мамой. В знаменитости родился сын. Роды звезды продолжались 25 мин.

КейтМиддлтон и ее дочь Шарлотта удивляли местных жителей Лондона, когда пришли в паб The Phoenix. Мама с дочкой посетили заведения, чтобы воспользоваться уборной.