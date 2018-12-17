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понедельник, 17 декабря 2018 16:15

Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году

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Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году
Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением детей. Фото: FaceNews.ua

2018 год стал плодотворным для десятка звездных семей. В Великобритании королевскую семью пополнили сестры Миддлтон, в Кенсингтонском дворце о беременности сообщила герцогиня Меган Маркл.

Голливудские и украинские семьи также могут похвастаться рождением малышей, передает "Канал 24".

15 января во звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее мужа рэпера Канье Уэста родился третий ребенок благодаря суррогатной матери.

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North is always a mood 😂

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Младшая сестра Ким Кайли Дженнер родила девочку от Трэвиса Скотта 1 февраля.

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Happy Thanksgiving 🖤

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

19 марта в знаменитой итальянской модели Кьяры Ферраньи и ее мужа рэпера Fedez родился мальчик Лео. Для супругов это первый ребенок.

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We went shopping after my photoshoot ❤️ #LeoncinoMio

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына вместе с мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир Огьлы Сулейманов.

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lack of sleep =enough happiness😂😂😂 @s_bekir

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

12 апреля Хлои Кардашьян родила первенца - девочку Тру. Роды звезды были преждевременными. Причиной называют кадры, которые появились в СМИ. На них любимый звезды Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их.

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This picture makes me smile seeing Trues beautiful face!! You are EVERYTHING to me sweet True ❣️ smile today! It's contagious 😁

Публикация от Khloé (@khloekardashian)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 23 апреля в частной больнице Святой Марии в городе Паддингтон родила третьего ребенка от принца Уильяма - мальчика Луи.

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The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles. The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)

30 апреля украинская ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий во второй раз стали родителями. Телезвезда родила девочку, которую назвали Полиной.

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Обожнюю це фото за атмосферу, на ньому ми всі разом, вчотирьох❤️❤️❤️❤️. А взимку особливо хочется тепла та затишку, притулитися одне до одного та насолоджуватися часом ☺️. Можна подивитися якийсь фільм, або у нашому випадку скоріше мультик 🤪. Та ми з @andrii_dykyi тільки за 😂😂😂. Як круто, що у батьків є офіційні підстави подовжити дитинство! До речі, якщо у вас є улюблені стрічки для святкового настрою, діліться у коментарях, хочеться чогось особливого🎄🎅👇Знаю, ви абищо не порадите 😉 А бачите, що в нас на шиї? Це прикраси з гравіюванням від мого улюбленого срібного бренду @925_ua І спеціально до новорічних свят вони створили нові прикраси, гортайте 👉 та подивіться які вони гарні 😍 Чудовий варіант подарунку близьким до ялинки, ще й такий особливий ✨#дикасімейка #скороновийрік Фото @tatyana_kizeeva 💞

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Миранда Керр 7 мая родила мальчика по имени Харт, от Эвана Шпигеля. Для модели это второй ребенок.

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@stellarmag 📸 by @ninomunoz

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Певица Светлана Лобода родила дочку 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, США. Это уже второй ребенок певицы.

Украинский хореограф и участница проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко впервые стала мамой - она ​​родила мальчика Алексея 9 июня.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила мальчика от мужчины Хосе Антонио Бастонь 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Малыша назвали Сантьяго.

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I think I found our next director @blackishabc! #BabyBaston

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Телеведущий Тимур Мирошниченко впервые стал отцом. Роды его жены состоялись 18 июня. Новорожденную девочку назвали Мией.

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Сьогодні мав вільну від роботи першу половину дня. Здається, вперше за місяць із гаком! 🤯 Моталися з @_Inna_mi_ та #МиМиТимуровна по місту, бо справ накопичилось дуже багато... 🐝 І вже Софійську готують до різдвяних свят ❄️, вітрини магазинів починають виблискувати новорічними вогниками 💡 і подекуди з'являються перші ялинки! 🎄 І в місті зараз дуже красиво, бо сніг ще не встиг забруднитися та затвердіти! ☃️ І хоча б на якусь мить, але відчув новорічний настрій! Ловіть і ви його! Бо ж свята пролетять і не помітите! 🥳 А ще вчора Святий Миколай 🎅 на відкритті своєї резиденції у Львові сказав: "Приділяйте більше уваги своїм дітям, бо батьківське тепло - то найцінніше"! 🥰 . . . #дочьартиста #инкинмуж #святонаближається #InTimFamily #christmas #newyearvibes #ведущийнапраздник #ведущийнановыйгод #тімурмірошниченко #ведучий #ведущийнакорпоратив #ведущийнамероприятие #ведущийнасвадьбу #ведущийнацеремонию #тимурмирошниченко #timurmiroshnychenko

Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Супермодель и звезда подиума Victoria's Secret Кэндис Сванепул родила второго сына от Германна Николе 19 июня. Звездная пара назвала мальчика Ариэль.

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Ariel 🤱🏼

Публикация от Candice Swanepoel (@angelcandices)

Реперка Cardi B и ее муж, рэпер Offset, с которым они впоследствии решили расстаться, впервые стали родителями. Артистка родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас, 10 июля.

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My arm really hurting thoo

Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib)

Украинская гимнастка, тренер олимпийской сборной по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля стала во второй раз мамой.

"Ангел" Victoria's Secret Шанель Иман родила первенца 10 августа. В 27 лет Иман стала мамой девочки, которую назвала Келли Клей Шепард.

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Motherhood is the best reward. I will forever give you my all Cali 📸 @annegeddesofficial

Публикация от Chanel Iman (@chaneliman)

Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца - мальчика Ивана 9 сентября.

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⠀ Важкий видався тиждень , багато знімальних днів , декілька концертів та інтерв`ю про альбом "23:25" - та мені було в кайф, Іван був поряд - допомагав мамі ❤️ P.S.: і нарешті в нас є декілька фото , де мама не в халаті 😂🤦‍♀️ ⠀ Всім тепла 🙌Чекаємо на ваші ❤️ у коментах , бо фото заряджає на любов ❤️😍 ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #svitlovtobi #brandbytarabarova #mylove #mother #son

Публикация от @ tarabarova

Прославилась своими родами модель Слик Вудс. Во время показа Savagex Fenty известной певицы Рианны беременная девушка вышла на подиум и тогда у нее начались схватки.

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Slick the ruler ft. Lil nose

Публикация от @ slickwoods

Голливудская киноактриса Кейт Хадсон этого года родила третьего ребенка. Ронни Роуз Хадсон Фудзикава появилась на свет 2 октября.

Голливудский актер Патрик Джей Адамс, сыгравший возлюбленного Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", впервые стал отцом. Его жена Троян Беллисарио родила девочку.

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"Sheep, like people, are ungovernable when hungry." - J GD F'ing MUIR!

Публикация от Patrick Adams (@halfadams)

Также сестра Кейт Миддлтон Пиппа 15 октября впервые стала мамой - она ​​родила мальчика.

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Внучка легендарной актрисы и княгини Грейс Келли, принцесса Монако Шарлотта Казираги родила сына 23 октября.

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#CharlotteCasiraghi #DimitriRassam and the kids 💕

Публикация от Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

Американская певица и актриса Хилари Дафф родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 25 октября.

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Night night world ✌🏻✨

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

Кейт Аптон впервые стала мамой. Родила дочь 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

30 ноября в семье Эдди Мерфи также произошло пополнение. Австралийская модель Пейдж Батчер родила актеру сына. Для Эдди этот ребенок стала десятой.

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#EddieMurphy, 57, and fiancée #PaigeButcher, 39, welcome their second child together, a son named Max - bringing him to a total of 10 kids 😱 www.honeygerman.com

Публикация от Honey German (@iamhoneygerman)

В этом году также певица и телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой. Мальчик появился на свет 5 декабря.

Украинская телеведущая Валентина Хамайко 5 декабря в четвертый раз стала мамой. В знаменитости родился сын. Роды звезды продолжались 25 мин.

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Щойно з УЗД....37 тижнів! І це вже майже фініш...Які ознаки? 🤰🏻Живіть опустився десь 2 тижні тому...і як наслідок вже немає печії...плід менше тисне на шлунок. 🤰🏻голівка дитина лежить дуже низько...я це вже вмію відчувати, а УЗД сьогодні підтвердило. 🤰🏻моя вага вже не збільшується... 🤰🏻об'єм живота почав зменшуватись: був 103см, а зараз вже 101см. Про те що живіт перед пологами зменшується я сьогодні почула вперше, на консультації у свого лікаря @svetlanalupich в @leleka_clinic. Ось так...вік живи - вік вчися)) Звичайно малюк сам вирішує коли до нас приходити і у нього наразі є офіційних 4 тижні...у мене ж 2 тижні. Я, як мама, маю бути готовою раніше)). А поки буду в режимі очікування і щодня постити красиві "вагітні рфото" Сьогодні це @aleksandra_matusenko . Знахідка для 🤰🏻...Саша не лише фотографує, а ще й має колекцію спеціального одягу для нас, пузатиків)) Make up @nata_niss ❣️ і звичайно ж моя підтримка @tattyboginich 💕 #валентинахамайко #1plus1 #сніданоквихідний #моя4вагітність #pregnancyphoto

Публикация от Валентина Хамайко (@valentinakhamaiko)

КейтМиддлтон и ее дочь Шарлотта удивляли местных жителей Лондона, когда пришли в паб The Phoenix. Мама с дочкой посетили заведения, чтобы воспользоваться уборной.

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