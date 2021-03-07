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воскресенье, 07 марта 2021 14:16

Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы

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Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы
В США экстрадировали двух украинских хакеров, которых задержали в Чехии 2020 года. Фото: pixabay.com

В США Чехия экстрадировала двух украинцев, которых задержали в феврале прошлого года. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

Об этом сообщило радио iRozhlas, пишет "Укринформ".

Международною сеть хакеров, в которую входили украинцы, обвиняют в кражи денег со счетов людей, а также попытки извлечь из американских банков и госучреждений конфиденциальные данные граждан. Проверяют их и на возможную связь с Россией.

Роль украинцев в группе заключалась в отмывании грязных денег, полученных ими при помощи киберпреступности.

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"Согласно выводам расследования, подозреваемые использовали новейшие инструменты киберпреступности, такие, как шифрованный трафик, платежи за криптовалюта, открытие банковских счетов в чешских банках на имя вымышленных лиц, шифровальные устройства, виртуальные частные сети, Darknet и другие методы анонимизации", - пояснил представитель Центра Ярослав Ибегей.

Сотрудничество с ФБР по делу длилась 3 года. Причиненный ущерб хакерской сетью полиция оценила в 11 млн грн. Украинцам грозит до 20 лет заключения.

Хакеры, вероятно, связаны с властью России, смогли получить доступ к внутренним системам корпорации Microsoft и просмотреть исходный код. Он используется для создания программных продуктов. Стоит вопрос о намерениях киберпреступников.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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