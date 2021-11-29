Двухметровые волны и ветер: на Азовское море надвигается шторм

В районе Бердянска и Мариуполя ожидаются высокие волны. Фото: pixabay.com

Сегодня и завтра ночью на Азовском море прогнозируется шторм и сильные порывы ветра.

В районе Бердянска и Мариуполя объявили второй уровень опасности (оранжевый), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн будет достигать 1,5-2 м", - говорится в сообщении.

30 ноября ночью на большей части территории Украины, а днем в западных и северных областях ожидаются порывы ветра в пределах 15-20 м/с. В столице и Киевской области 30 ноября также прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

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В Киевской области 29 ноября также ожидаются сильные порывы ветра. Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться при сильном порыве ветра. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.