Синоптики также предупредили о мокром снеге и дожде. Фото: pixabay.com

В Украине объявили штормовое предупреждение.

В Киевской области 29 ноября ожидаются порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В понедельник порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться при сильном порыве ветра. В случае падения деревьев или веток, травмирования людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Синоптики также предупредили о мокром снеге и дожде. В восточных и центральных областях пройдут значительные дожди, а в Карпатах - мокрый снег с дождем.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.