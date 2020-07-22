Двухлетняя девочка отравилась алкоголем

После получения первой медицинской помощи девочке стало лучше. Фото: Нацполиция

В Киеве двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением алкоголем.

"Вчера около 17:00 в Подольское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что с улицы Нижнеюрковской госпитализирована двухлетняя девочка с острым алкогольным отравлением. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора ювенальной превенции. Правоохранители пообщались с соседями и осмотрели помещения, в котором проживает малолетняя", - сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснили правоохранители, мать девочки вместе с соседями на кухне общежития употребляла алкоголь, а маленькая дочь была рядом и выпила спиртное. Когда ребенку стало плохо, соседи вызвали врачей. После получения первой медицинской помощи девочке стало лучше.

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Теперь в отношении матери составлен протокол об административном правонарушении по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.

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