Двух пленных из Ирака вернули в Украину

В Украину вернули двух пленников из Ирака, которых удерживали там 3 года.Фото:pixabay

В Украину вернули 2 граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В сообщении отметили, что вернуть украинцев из плена удалось благодаря совместной работе ОП, Министерства иностранных дел и других государственных структур, а координировал процесс лично президент Владимир Зеленский.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала значительная системная работа.

"Это напоминание всем нашим гражданам, которые находятся в плену в любом государстве, в том числе в русском плену и на оккупированных частях Украины - Донецкой, Луганской областей и Крыма, и их семьям, возврат возможен и обязательно состоится", - заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Россия и боевики отказались от проведения предварительного заявленного обмена пленными накануне празднования Рождества и Нового года.