Двух боевиков ликвидировали, одного ранили: как минувшие сутки в зоне ООС

Как прошли сутки в зоне ООС. Фото с открытых источников.

Вследствие вражеских обстрелов в течение суток двое военнослужащих Объединенных сил погибли. Еще пять получили ранения и семеро получили боевых травм.

7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня.

Три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия, передает Генштаб ООС.

В частности вблизи населенного пункта Новоселовка вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов зафиксировали 21 обстрел.

Пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия и четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С минометов 82 мм и стрелкового оружия дважды обстреливали Марьинку. Два раза Новогригорьевку из гранатометов и пулеметов.

Вблизи населенного пункта Гнутово применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие, у Николаевки - противотанковые гранатометы.

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Авдеевку обстреливали из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз.

Вблизи населенного пункта Новолуганское боевики стреляли из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов, 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Станицы-Луганской применяли стрелковое вооружение, вблизи Крымского - минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Дважды обстреливали Майское с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов, Зайцево - гранатометами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

На каждый обстрел противник получил ответ. По данным разведки 7 июня двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Подразделение 30-й отдельной механизированной бригады имени Князя Константина Острожского в Донбассе уничтожил камаз и БМП противника. На YouTube-канале 30 ОМБр выложили видео удара.