Две области Украины попали в список самых опасных мест в мире

В регионах с высоким уровнем риска госконтроль, закон и порядок могут быть минимальными или полностью отсутствуют. Фото: Travel Risk Map

Донецкая и Луганская области Украины попали в список самых опасных в мире мест для путешествий.

Соответствующий рейтинг составила международная организация International SOS.

На интерактивной карте Travel Risk Map данные регионы обозначены красным цветом. Уровень опасности в них оценивается как "чрезвычайный".

Это связано с тем, что на части территории двух украинских областей с 2014 года ведутся боевые действия и гибнут люди из-за военной агрессии России.

"В регионах с таким высоким уровнем риска государственный контроль, закон и порядок могут быть минимальными или полностью отсутствуют. Также здесь могут не функционировать государственные службы и транспортное сообщение. А жизни и здоровью путешественников в таких местах может угрожать нападения со стороны вооруженных группировок" , - говорится в сообщении.

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Остальные территории Украины на карте окрашена в желтый цвет, что соответствует среднему уровню риска.

Самыми опасными для путешествий местами также названы Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливия, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.

По информации ООН, с апреля 2014 году до середины лета 2020 году количество убитых на территории Донбасса составила 13 100 - 13 300 человек, из них не менее 3367 гражданских лиц. ранения различной степени получили 29 500 - 33 500 человек.