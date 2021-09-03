Две области не соответствуют зеленой зоне карантина

В Луганской и Одесской областях наблюдаются высокие показатели госпитализации больных. Фото: Reuters

Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности.

В Луганской области два дня подряд наблюдают высокие показатели госпитализации больных коронавирусом. 2 сентября они составляли 51,4%, 1 сентября - 75,8%. Норма - не более 50%, сообщает Минздрав.

В Одесской области превышение на 53,7% и 70,2% соответственно.

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31 августа уровень госпитализаций превысили в Ивано-Франковской и Черниговской областях. 1 сентября - во Львовской и Херсонской областях. По состоянию на 2 сентября ситуация там стабилизировалась.

За последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых больных коронавирусом. Из них детей - 171, медработников - 40. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 293 541 человек. Умерли 53 922 пациента, из них 45 - за последние сутки. Выздоровели 2 210 866 человек, за последние сутки - 1112, сообщает Минздрав.