Две области не соответствуют зеленой зоне карантина

 
Ексклюзивы
1/5
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 297
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1044
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 612
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 585
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1404
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 468
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2547
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1935
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 10648
Фото
Все фото
5
10
9
24
47
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Протестующие танцуют, спасатели ликвидируют последствия непогоды: подборка фотографий за четверг
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Киевская фирма штамповала рекламу для террористов ЛДНР
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Видео
Все видео
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Ругалась по-русски: местная жительница набросилась на мэра Черновцов
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Город затопило за считанные минуты: на Харьков обрушился мощный ливень
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Мужчина в шоке: женщина заманила любимого на стадион для венчания
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 666
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 387
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1980
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 189
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 12:48

Две области не соответствуют зеленой зоне карантина

  Комментировать
Две области не соответствуют зеленой зоне карантина
В Луганской и Одесской областях наблюдаются высокие показатели госпитализации больных. Фото: Reuters

Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности.

В Луганской области два дня подряд наблюдают высокие показатели госпитализации больных коронавирусом. 2 сентября они составляли 51,4%, 1 сентября - 75,8%. Норма - не более 50%, сообщает Минздрав.

В Одесской области превышение на 53,7% и 70,2% соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун в Украине зависит от вакцинации - иммунолог

31 августа уровень госпитализаций превысили в Ивано-Франковской и Черниговской областях. 1 сентября - во Львовской и Херсонской областях. По состоянию на 2 сентября ситуация там стабилизировалась.

За последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых больных коронавирусом. Из них детей - 171, медработников - 40.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 293 541 человек. Умерли 53 922 пациента, из них 45 - за последние сутки. Выздоровели 2 210 866 человек, за последние сутки - 1112, сообщает Минздрав.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Две области не соответствуют зеленой зоне карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 27118
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 13401
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7533
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3141
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 3123
Общество
"Регионала" Мураева вывесили в центре столицы - сети свирепствуют
"Регионала" Мураева вывесили в центре столицы - сети свирепствуют Просмотров: 864
В направлении Киева перекрывают трассу международного значения
В направлении Киева перекрывают трассу международного значения 1 Просмотров: 396
После выступлений в Крыму участники группы "Кино" собрались в Киев
После выступлений в Крыму участники группы "Кино" собрались в Киев Просмотров: 342
Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами
Коронавирус атакует Киев: что с другими регионами Просмотров: 495
Мощный антициклон определит погоду в Украине
Мощный антициклон определит погоду в Украине Просмотров: 513
Больше всего комментируют
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину
1
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
1
На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла
Голосов: 57058
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть