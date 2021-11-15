Две области могут ослабить карантин

Covid-заболеваемость в Украине начала идти на спад. Фото: pixabay.com

В Украине вторую неделю подряд стабильная ситуация с заболеваемостью Covid-19 и снижаются основные негативные показатели.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины 15 ноября.

"За прошедшую неделю выявили 139,9 тыс. новых случаев, а неделей ранее - 152 тыс. Сейчас заняты 50 962 койко-места, а на прошлой неделе этот показатель составлял 51 700. За прошедшую неделю госпитализировали 30 тыс. человек по сравнению с 34 тыс. на прошлой неделе. В Украине уже достигли плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Если положительная динамика сохранится, Луганская и Херсонская области может перейти в желтую зону. А Винницкая область может покраснеть.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации. За прошедшую неделю сделали более 1,6 млн прививок. В регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы, отметили в ОП.

"Сейчас решаем вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украине 15 ноября сократили желтую зону карантинных ограничений. В этой зоне опять две области - Кировоградская и Тернопольская, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. Закарпатская область приобрела признаки оранжевого уровня, туда также входят Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. Красными остаются Киев и еще 17 регионов.