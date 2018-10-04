Душевнобольной пенсионер камнем разбил около 40 автомобилей: подробности

В Днепре пенсионер разбил около 40 автомобилей. Фото: скриншот

В Днепре правоохранители задержали пенсионера, который за полгода разбил камнями не менее 40 автомобилей.

"Работал" дедушка ночью, и постоянно менял маршрут. Из-за этого пенсионера долгое время не могли задержать. Об этом сообщает ТСН.

Полицейские несколько недель выходили на усиленное дежурство, чтобы отыскать злоумышленника. Однако, выявить хулигана удалось только тогда, когда он попал под камеры видеонаблюдения. Позже стало известно, что 61-летний мужчина стоит на психиатрическом учете. Дедушку доставили в больницу, наказание за побитые машины он избежит.

"Достаточно адекватно отвечал на все вопросы, однако объяснить, почему именно он портил автомобили, он не может. В связи с тем, что указанное лицо предварительно невменяемое, то к уголовной ответственности мы его привлечь не сможем", - рассказали в полиции.

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