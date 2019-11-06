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среда, 06 ноября 2019 04:31

Дубневичу готовят новое подозрение

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Дубневичу готовят новое подозрение
Суд отпустил Ярослава Дубневича под залог в 100 млн грн. Фото: Zaxid

Ярославу Дубневичу могут выдвинуть дополнительное подозрение в уголовном производстве.

"Сейчас есть одно производство, на котором концентрируем наши силы. Сейчас обратились с ним в парламент. Возможно, будет изменено подозрение или будет дополнительное подозрение, - увидим", - сказал Генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью "LB.ua".

Также Рябошапка предполагает, что до конца 2019 года могут открыть уголовные дела и на других народных депутатов. Он добавил, что сейчас проверяется переписка Медяника.

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Напомним, по версии следствия, народный депутат Дубневич лоббировал выделение средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составили более 93 млн грн.

В четверг, 31 октября 2019 года, Верховная Рада поддержала представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (арест) по Дубневичу.

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