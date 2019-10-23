ДТП в Харькове: отчиму Зайцевой вернули разбитый Lexus

С внедорожника, на котором убили 6 человек, сняли арест

В Харькове суд удовлетворил ходатайство отчима виновницы резонансного ДТП Елена Зайцевой и вернул ему автомобиль Lexus.

С внедорожника был снят арест, сообщает ТСН.

Прокуроры не возражали против возвращения Lexus отчиму осужденной.

"Данное транспортное средство не может быть использовано в данном уголовном производстве именно как вещественное доказательство. Кроме того, судом при вынесении приговора удовлетворены гражданские иски потерпевших, однако указанное транспортное средство также не может быть использовано в целях возмещения причиненного ущерба потерпевшим, поскольку не принадлежит обвиняемой Зайцевой", - пояснил прокурор Валерий Бухан.

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В итоге, суд удовлетворил ходатайство, однако наложить повторный арест все еще может ГБР. Что же касается автомобиля Touareg второго водителя в этом ДТП Дронова, то суд отклонил ходатайство о снятии ареста с машины.

Кровавая авария произошла вечером 18 октября 2017-го в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, в результате чего погибли шесть человек: пятеро погибли на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.