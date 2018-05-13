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воскресенье, 13 мая 2018 21:26

ДТП в Беларуси: Медавиация наготове

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ДТП в Беларуси: Медавиация наготове
Украинская медавиация готова вылететь в Беларусь. Фото: ГосЧС

Медицинская авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям готова оказать помощь детям из украинской детской команды по футболу. Они пострадали в ДТП на трассе Каменец - Шерешево - Свислочь в Каменецком районе Белоруссии.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

"Связался с послом в Белоруссии по ситуации с нашими детьми. Медицинская авиация ГосЧС начеку. При необходимости дети получат всю необходимую помощь", - написал он.

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Напомним, 7 мая в Румынии на трассе Брэила - Галац автобус с украинскими гражданами попал в ДТП. Один ребенок погиб. Еще шесть с тяжелыми травмами госпитализировали.

Президент Украины Петр Порошенко поручил дипломатам и медикам оказать необходимую помощь юным футболистам, которые попали в ДТП в Белоруссии.

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