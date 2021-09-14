ДТП с украинцами в Турции: госпитализировали четыре человека

Госпитализировали четырех пострадавших. Фото: hurriyet.com.tr

Из-за ДТП в Турции с украинскими гражданами госпитализировали четырех людей.

В автобусе был 41 гражданин Украины. С пострадавшими встретился консул, сообщает Слово і Діло.

"В автобусе был 41 гражданин Украины. Все туристы прошли медицинское обследование. С 41 гражданина Украины госпитализированы четыре, с которыми сегодня встретился наш консул. Всех остальных осмотрели и отпустили. Состояние здоровья пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Условиями в госпитале они довольны и прогноз на выздоровление положительный. По словам руководителя больницы, до конца недели состояние здоровья пациентов позволит осуществить перелет в Украину и продолжить лечение в амбулаторных условиях", - дипучреждение.

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Обращений от пострадавших украинцев о помощи с их возвращением на родину не поступало, сообщили в ведомстве.

Утром 13 сентября в Турции туристический автобус попал в ДТП на автодороге Мугла-Денизли. Он столкнулся со студенческим маршрутным автобусом.